Возвращению военнопленных из Самары препятствует Украина

Ранее в сети появился ролик, на котором военнопленные из Самарской области обращаются к землякам.За этим последовала реакция общественников и властей, которые сообщили о том, что принимаются все усилия по возвращению пленных домой.
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