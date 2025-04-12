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Царьград

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Сергей Лавров на Анталийском форуме: триумф дипломатической звезды

Сергей Лавров на Анталийском форуме: триумф дипломатической звезды

Мария Захарова отметила огромный интерес к выступлению Сергея Лаврова на Анталийском форуме, где министр был назван "дипломатической рок-звездой".

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