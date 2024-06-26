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Нету о 0:2 с Грузией: «Главный урок – ни в одном матче нельзя расслабляться. У Португалии были шансы, удача сегодня была не на нашей стороне»

Нету о 0:2 с Грузией: «Главный урок – ни в одном матче нельзя расслабляться. У Португалии были шансы, удача сегодня была не на нашей стороне»

Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Грузии (0:2) в 3-м туре чемпионата Европы, пропустив первый гол на 2-й минуте матча.

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