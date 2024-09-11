Что же случилось за это время, что ...?)

Пульхерия Djem

ОХРЕНЕТЬ,А я против супердорогих праздников. Совестно должно быть порядочному человеку, тем более верующему, тем более медийному устраивать такой сходняк богатеев. Просто позорище. Перед воинами и простыми людьми должно быть стыдно в такое сложное время трясти мошной напоказ. Просто плюнул нам всем в лицо. Рыдаете по потерям близких, перечисляете копеечки ребятам, посылаете собранные всем миром посылочки, скорбите по погибшим мирным на Донбассе и в курской области, хороните близких ? А МНЕ ПО... Гнать этого морального урода отовсюду. Царьград должен быть проверен по всем статьям..