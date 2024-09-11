Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    ОХРЕНЕТЬ,А я против супердорогих праздников. Совестно должно быть порядочному человеку, тем более верующему, тем боле...Что же случилось ...
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Что же случилось за это время, что ...?)

Что же случилось за это время, что ...?)

Рассказываю -  https://t.me/bloodysx/38849 Воистину, в странные времена живем, любимые сограждане, но в кои-то веки с Ксюшадью, оттоптавшейся стройными копытами на скандальной свадьбе, в целом не могу не согласиться.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вот этот твой девиз очень подходит к твоему комментарию под этой статьёй.
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5 час.
N
N
👍🏻
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4 час.
Пульхерия Djem
ОХРЕНЕТЬ,А я против супердорогих праздников. Совестно должно быть порядочному человеку, тем более верующему, тем более медийному устраивать такой сходняк богатеев. Просто позорище. Перед воинами и простыми людьми должно быть стыдно в такое сложное время трясти мошной напоказ. Просто плюнул нам всем в лицо. Рыдаете по потерям близких, перечисляете копеечки ребятам, посылаете собранные всем миром посылочки, скорбите по погибшим мирным на Донбассе и в курской области, хороните близких ? А  МНЕ  ПО...   Гнать этого морального урода отовсюду. Царьград должен быть проверен по всем статьям..
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2 мин.

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