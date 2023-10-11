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Конфликт на Ближнем Востоке: официальная позиция России

Конфликт на Ближнем Востоке: официальная позиция России

Владимир Путин и премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани (переговоры с которым состоялись накануне) приняли участие в пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

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