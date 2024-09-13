Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 13 сентября С 09-00 до 16-00 х.Гуляевский ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 13 сентября С 09-00 до 16-00 х.Гуляевский ул.