Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский © Mattie Neretin - CNP/Global Look PressНесмотря на то, что США отключением спутниковой системы Starshield продемонстрировали, что Украина зависит от них, лидер страны Владимир Зеленский по-прежнему не воспринимает своего американского коллегу Дональда Трампа всерьез.