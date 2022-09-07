Путин допустил ограничения на вывоз зерна из Украины и назвал страны Европы «колонизаторами»

Путин заявил, что зерно, вывозимое из Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу<strong>Президент России Владимир Путин заявил, что почти все зерно, вывозимое из Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу.
Путин заявил, что зерно, вывозимое из Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу<strong>Президент России Владимир Путин заявил, что почти все зерно, вывозимое из Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу.
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