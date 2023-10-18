Всемирный День женского счастья 18 октября — время для обалденных открыток и поздравлений Елена ГалицкаяСегодня, 18 октября, мы отмечаем Всемирный день женского счастья, когда каждая женщина по всему миру имеет право почувствовать себя особенной.