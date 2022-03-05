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Хоркина об отстранении сборной России: «Была надежда, что гимнастику это не коснется. Мы найдем альтернативу. Не бывает безвыходных ситуаций»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении сборной России.

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