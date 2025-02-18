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Крымская газета

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Об агрессии Запада, Крымской народной дипломатии и новых перспективах мироустройства: интервью с Георгием Мурадовым

Об агрессии Запада, Крымской народной дипломатии и новых перспективах мироустройства: интервью с Георгием Мурадовым

Об агрессии Запада против Крыма и России, о том, как полуостров участвует в формировании многополярного мира и что поменяется с приходом Трампа, рассказал Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

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