Об агрессии Запада, Крымской народной дипломатии и новых перспективах мироустройства: интервью с Георгием Мурадовым

Об агрессии Запада против Крыма и России, о том, как полуостров участвует в формировании многополярного мира и что поменяется с приходом Трампа, рассказал Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.
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