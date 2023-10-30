Железногорское предприятие заметно улучшило показатели благодаря нацпроекту

КРАСНОЯРСК, 30 октября, ФедералПресс. ООО «Сибавтодорснаб» из Железногорска получило экономический эффект в 10 миллионов рублей и заметно улучшило производственные показатели благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)