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Железногорское предприятие заметно улучшило показатели благодаря нацпроекту

Железногорское предприятие заметно улучшило показатели благодаря нацпроекту

КРАСНОЯРСК, 30 октября, ФедералПресс. ООО «Сибавтодорснаб» из Железногорска получило экономический эффект в 10 миллионов рублей и заметно улучшило производственные показатели благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда».

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