На Кубани объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение: 29 сентября в северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса Сотрудники МЧС рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности.
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