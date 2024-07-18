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В КНДР построили туристическую зону, куда пригласят путешественников из России

Кадры из самой закрытой страны мира, пожалуй, могут довести до ручки многие курорты. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал побережье, где любит отдыхать сам, и куда собираются приглашать туристов – в основном, конечно, из России.

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