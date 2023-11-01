Машины подорожали: В России возник резкий дефицит автовозов

Русские автоконцерны вынужденно подняли ценник из-за нехватки автовозов.Резкое увеличение производства автомобилей в России и поставка продукции китайского автопрома выявили наличие ранее, до санкций, не существовавшей проблемы.
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