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Машины подорожали: В России возник резкий дефицит автовозов

Машины подорожали: В России возник резкий дефицит автовозов

Русские автоконцерны вынужденно подняли ценник из-за нехватки автовозов.Резкое увеличение производства автомобилей в России и поставка продукции китайского автопрома выявили наличие ранее, до санкций, не существовавшей проблемы.

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