Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024

Спартакиада-2024 Биатлон Златоуст Расписание трансляций 10 февраля, суббота Спринт, мужчины 9:35 Спринт, женщины 12:20 11 февраля, воскресенье Гонка преследования, мужчины 9:30 Гонка преследования, женщины 12:00 13 февраля, вторник Индивидуальная гонка, мужчины 9:00 Индивидуальная гонка, женщины 12:30 16 февраля, пятница Смешанная эстафета 10:30 17 февраля, суббота Эстафета, женщины 9:00 Масс-старт, мужчины 12:45 18 февраля, воскресенье Масс-старт, женщины 9:30 Эстафета, мужчины 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ: турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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