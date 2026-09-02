Избирком Тюмени снял с выборов пятерых оппозиционных кандидатов

Избирательная комиссия Тюменской области выявила иностранные акции у пятерых кандидатов от оппозиции, включая представителей "Новых людей" и КПРФ, что привело к их снятию с выборов.
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