На что будет жить Улицкая после того, как лишилась гонораров за поддержку Украины Елена ГалицкаяРоссийская литературная сцена оказалась в эпицентре скандала после саморазоблачения писательницы Людмилы Улицкой.
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