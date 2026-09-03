92% россиян ожидают роста ИИ в рекламе

Согласно результатам опроса Hi-Tech Mail и «VK Рекламы», 92% российских респондентов считают, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в рекламе будет увеличиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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