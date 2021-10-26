smi.today

1 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ветер
    Ты, ковиддиссидентка, но тебя лечили бесплатно, а люди которые в начале 2020 года ждали вакцину, но не дождались, заб...«Столько злобы к ...
  • Сергей Тычкин
    Обосрались! Союзников они в Европе ищут! Прекратить с Данией все отношения, вплоть до дипломатических - что этот "евр...Цеков заявил об о...
  • Владимир Соловьев
    ДУРАК ДУМКОЙ БОГАТЕЕТ!Зеленский дал обе...

Эксперт рассказала, в каком случае переболевший COVID-19 не получит QR-код

Эксперт рассказала, в каком случае переболевший COVID-19 не получит QR-код

Не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте «Госуслуг», потому что не все после сдачи теста обращаются к врачу, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова 23 октября порталу Myslo.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх