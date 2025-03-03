Как прошел «Оскар-2025» и кто победил

MAXIM всю ночь болел за «Анору» и «Субстанцию». Пересказываем лучшие моменты и шутки! Раздача наград американской киноакадемии в 2025-м году проходит в особо тяжелых условия — начиная с того, что огромная доля актеров и работников Голливуда остались без домов как итог пожаров.