Как прошел «Оскар-2025» и кто победил

MAXIM всю ночь болел за «Анору» и «Субстанцию». Пересказываем лучшие моменты и шутки! Раздача наград американской киноакадемии в 2025-м году проходит в особо тяжелых условия — начиная с того, что огромная доля актеров и работников Голливуда остались без домов как итог пожаров.
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