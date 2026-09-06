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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» нанес 6 ударов в игре с «Динамо» – худший результат при Карседо в РПЛ. Лишь 1 пришелся в створ

« Спартак » нанес всего 6 ударов (один – в створ) по воротам «Динамо» в матче 7-го тура Альфа-Банк  РПЛ (1:2).

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