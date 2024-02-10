В Киеве назвали цену мира для Украины

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев назвал цену мира для Украины. По его словам, ради этого политикам придется пожертвовать прозападной ориентацией и отказаться от вступления в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии