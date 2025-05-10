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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туран возглавит «Шахтер» после завершения сезона с «Еюпспором»

Туран возглавит «Шахтер» после завершения сезона с «Еюпспором»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Атлетико» близок к назначению на пост главного тренера украинской команды, сообщает Marca.

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