Тамбовчанка, по вине которой погиб пассажир, отправится на 5 лет в колонию

Тамбовским районным судом осуждена женщина, по вине которой погиб пассажир её автомобиля. Было установлено, что в октябре 2021 года подсудимая, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем «Лада Калина», на территории Тамбовского района выехала на правую обочину и врезалась в столб линии линии электропередач.
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