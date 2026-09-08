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Суд взыскал 114 миллионов с обманувших Долину мошенников

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Анжелы Долины к фигурантам уголовного дела об афере и взыскал с них 114 миллионов рублей, сообщает корреспондент РЕН ТВ.

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Новый комментарий от пользователя
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лина любимцева

Долину не только обманули  финансово, но и морально травмировали. Там вся Россия была шоке от происходящего с Долиной... Так что, пусть Долина подает в суд на возмещение мошенниками  морального ущерба!!  ВООБЩЕ БЫЛО  ЖУТКОЕ  БЕЗОБРАЗИЕ!!