Суд взыскал 114 миллионов с обманувших Долину мошенников

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Анжелы Долины к фигурантам уголовного дела об афере и взыскал с них 114 миллионов рублей, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
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Долину не только обманули финансово, но и морально травмировали. Там вся Россия была шоке от происходящего с Долиной... Так что, пусть Долина подает в суд на возмещение мошенниками морального ущерба!! ВООБЩЕ БЫЛО ЖУТКОЕ БЕЗОБРАЗИЕ!!