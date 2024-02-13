За прошедшую неделю, по данным Минобороны России, в зоне Северо-Восточного направления было уничтожено более 5 тысяч ВСУ-ников, при этом самые большие потери пришлись на Донецкое и Краснолиманское направления.
"Поехали на фронт за селфи": Под Авдеевкой ликвидировали "женский отряд" ВСУ
Комментарии
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Андрей Stan
№-х хабалок грохнули и назвали это массовой гибелью?!... ))) Полная херня, толерантного толка... Массовая гибель это когда минимум сотню хохлушек сразу и в одном месте грохнут... Типа, Селидово... А это так, отстрел тварей... )))
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4 час.
ольга решетникова
Молчание свинят...
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4 час.
Валентина Литвяк
Хохлухи уже показали как они умеют создавать семьи в Англии, Польше, Германии и везде куда их пустили доверчивые европейцы.Вы для русских женщин желаете такой же участи?
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1 час.
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