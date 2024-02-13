"Поехали на фронт за селфи": Под Авдеевкой ликвидировали "женский отряд" ВСУ

№-х хабалок грохнули и назвали это массовой гибелью?!... ))) Полная херня, толерантного толка... Массовая гибель это когда минимум сотню хохлушек сразу и в одном месте грохнут... Типа, Селидово... А это так, отстрел тварей... )))

Валентина Литвяк

Хохлухи уже показали как они умеют создавать семьи в Англии, Польше, Германии и везде куда их пустили доверчивые европейцы.Вы для русских женщин желаете такой же участи?