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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России»

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. В 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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