Четверть жителей Челябинска собирается работать на пенсии

В Челябинске 25% жителей планируют работать даже после выхода на пенсию. При этом 22% работающих челябинцев, помимо пенсии, рассчитывают на личные накопления, 8% — на пассивный доход, а 7% и вовсе не надеются на социальное обеспечение.