Ела бутерброд и через минуту… Станислав Садальский вспомнил, как умерла Людмила Гурченко

Людмилы Гурченко не стало уже больше десяти лет назад. Стоит отметить, что она к концу жизни наконец-то обрела свое счастье и жила с человеком по имени Сергей Сенин.
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