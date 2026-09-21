Bloomberg: Путин может не полететь на саммит G20 с участием Трампа в США

Президент России Владимир Путин планирует впервые с 2017 года лично принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.
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