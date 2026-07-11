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Экспромт, блеф или угроза? Трамп обещает превратить Украину в Ирак и Ливию

Экспромт, блеф или угроза? Трамп обещает превратить Украину в Ирак и Ливию

Экспромт, блеф или угроза? Трамп обещает превратить Украину в Ирак и Ливию Может ли «бесполетная зона» над незалежной спровоцировать Третью мировую? США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Против кого &quot; «бесполетная зона» над незалежной&quot;? Если против России, то &quot;Третью мировую&quot;. А может США становится союзником против фашистской Украины, как в 45-м? Помечтаем...
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