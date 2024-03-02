Путин обсудил по телефону с Лукашенко развитие двусторонних отношений

Президент РФ Владимир Путин провел 2 марта телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого они обсудили вопросы развития отношений и ключевые аспекты международной обстановки.
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