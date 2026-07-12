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В российском городе значительно снизили лимит потребляемой энергии

В российском городе значительно снизили лимит потребляемой энергии

Севастополю значительно снизили лимит потребояемой мощности. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, причиной стала серьезная авария на магистральных сетях за пределами региона.

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