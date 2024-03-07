Глеб Франк и вор в законе Висхан: миллионер Белявцева закусит сухариками

Совладелец производителя детского питания "Фрутоняня" Ольга Белявцева, успевшая в своё время удачно попасть в вагон приватизации госактивов, ввела в новый бизнес по производству сухарей и чипсов фирму с сомнительными финансовыми показателями.
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