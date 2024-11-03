Закрепление в декларации саммита БРИКС требования уважать все принципы устава Организации Объединенных Наций (ООН) применительно к украинской ситуации, а не только предпочитаемый западными странами принцип территориальной целостности, является одним из основных политических достижений мероприятия.
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