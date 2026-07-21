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Визовый ад, заоблачные цены, неожиданный звонок и скрытый расизм: ЧМ по футболу в США стал самым скандальным в истории

Визовый ад, заоблачные цены, неожиданный звонок и скрытый расизм: ЧМ по футболу в США стал самым скандальным в истории

Завершившийся чемпионат мира запомнится не только футбольными баталиями. Турнир, проходивший в США, Мексике и Канаде, сопровождала череда скандалов: от отмены красной карточки форварду Фоларину Балогуну по звонку Дональда Трампа — до расистского выпада парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе, от визового ада для болельщиков — до драконовских мер по отношению к иранцам, от заоблачных цен на билеты — до превращения финала в подобие Супербоула.

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