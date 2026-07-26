Патрульный корабль HMS Tyne отошёл на безопасную дистанцию. Отошёл вежливо, по запросу: российский фрегат, за которым он наблюдал, собирался открыть огонь и попросил не мешать.
Вежливый залп
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Патрульный корабль HMS Tyne отошёл на безопасную дистанцию. Отошёл вежливо, по запросу: российский фрегат, за которым он наблюдал, собирался открыть огонь и попросил не мешать.
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