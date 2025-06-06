Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Ну и как она ночью пойдет саморасцеп устранять?Возьмёт башмаки,щуку,фонарь,рукав.А в грузовом поезде,что с ней машини...Первая женщина-по...
  • HotRS
    В одной из провинций Китая уже запустили сети 10G.Первую отечествен...
  • Maxim
    Он - Симонов, неча - под дворянство князей Рюриковичей - косить..Юрий Вяземский ра...

Врач Лозикова предупредила об опасности кваса в жару

В жаркую погоду многие предпочитают квас, считая его идеальным средством для утоления жажды. Однако врач-терапевт Анастасия Лозикова в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупредила, что этот напиток может вызывать изжогу и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх