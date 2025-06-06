Врач Лозикова предупредила об опасности кваса в жару

В жаркую погоду многие предпочитают квас, считая его идеальным средством для утоления жажды. Однако врач-терапевт Анастасия Лозикова в интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупредила, что этот напиток может вызывать изжогу и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
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