Украинский журналист: За пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 90 тысяч уголовных производств по дезертирству Массовые случаи дезертирства в украинской армии уже не являются чем-то удивительным.
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Украинский журналист: За пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 90 тысяч уголовных производств по дезертирству Массовые случаи дезертирства в украинской армии уже не являются чем-то удивительным.
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