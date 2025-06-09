Некоторые жители Татарстана за июнь получат повышенную зарплату

Ряд жителей Татарстана за июнь получат повышенную зарплату. Это связано с тем, что в июне у татарстанцев 18 рабочих и 12 выходных дней, что обусловлено празднованием Курбан-байрама, который в этом году выпал на 6 июня, и Днем России, который отмечается 12 июня.
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