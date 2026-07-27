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Как строят дома из утрамбованной земли по технологии SuperAdobe

Как строят дома из утрамбованной земли по технологии SuperAdobe

На видео продемонстрирован процесс строительства купольного дома по технологии SuperAdobe. Длинные мешки заполняют землей и укладывают по кругу, прокладывая между рядами колючую проволоку для дополнительной прочности.

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