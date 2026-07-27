Как строят дома из утрамбованной земли по технологии SuperAdobe

На видео продемонстрирован процесс строительства купольного дома по технологии SuperAdobe. Длинные мешки заполняют землей и укладывают по кругу, прокладывая между рядами колючую проволоку для дополнительной прочности.
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