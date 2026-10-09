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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Armed Forces began to destroy the defensive line north of Veliky Burluk — summary

The Russian Armed Forces began to destroy the defensive line north of Veliky Burluk — summary

Russian troops have launched a large-scale breakthrough of the defense of the Armed Forces of Ukraine along the Polnaya River in the Kharkiv region, the front line of the enemy has faltered.

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