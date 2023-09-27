На Алтае уделят "особое внимание" уклонистам из-за острой нехватки призывников

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря В Алтайском крае подписали распоряжение об осеннем призыве, в котором говорится об остром дефиците призывников и намерениях уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске.
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