Зампредседателя КНР провел переговоры с вице-президентом Уганды

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в понедельник провел переговоры с вице-президентом Уганды Джессикой Алупо, которая находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.