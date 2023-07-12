Рублев и Сафиуллин выбыли с «Уимблдона», Марио почти в «Зените», мононуклеоз Щербаковой, Сотникова и слова о допинге, Риккардо в «Альфа Таури», сны Лапорты и другие новости

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел шестую ракетку мира, спортсмена из Дании Хольгера Руне. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 23 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Руне два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного. За выход в финальную часть Уимблдона Алькарас сразится с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в четвертьфинале обыграл американца Кристофера Юбэнкса в пяти сетах. В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сразится с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).

Лена Мисько

Захарян и Серия А Блистательный Карп сегодня написал (https://t.me/karpinside/28524) об интересе к Захаряну со стороны клуба из Рима, упомянув, что, вероятнее всего, это "Рома". Я связался с парой человек, которые немало знают о "джалоросси" и они подтвердили, что действительно Захарян есть в списках "Ромы". Правда, по моей информации клуб не готовит продажу Дибалы, а опасается, что ее придется совершить, а именно на его место в теории может прийти Захарян. В "Роме" очень надеются, что любимчик Вечного города останется в команде, но на всякий случай готовят ему замену. Лично мне кажется, что переезд Захаряна в Серию А в этом сезоне маловероятен, но надеюсь, что он сумеет перебраться в Нидерланды, как и Эдуард Сперцян.