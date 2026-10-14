Саудовская Аравия: Oman Air продолжит приостанавливать полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде до 22 октября после ракетных ударов базирующихся в Йемене хуситов по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK).