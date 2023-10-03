Рябков: Россия предложит график встреч ядерной пятерки, ближайшая пройдет в ООН

Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит провести консультации в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча экспертов пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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