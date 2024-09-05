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Похороны братьев Годро – в понедельник. Семья и друзья Джонни и Мэттью вместе с жителями их родного города соберутся в церкви Святой Марии Магдалины

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

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