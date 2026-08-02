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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуменник вернулся из США в Россию после завершения стажировки у Арутюняна. Фигурист продолжит подготовку к сезону в Петербурге

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник вернулся в Россию после завершения стажировки у тренера Рафаэля Арутюняна в Лос-Анджелесе.

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